Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da se u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu ne može unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da se u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu ne može unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma. Dačić je, gostujući u emisiji „Hit tvit“ televizije Pink, naveo da od policije nije traženo da sagleda taj deo priče o padu nadstrešnice na železničkoj stanici 1. novembra prošle godine. „Niko ne može unapred da isključuje neku opciju“, rekao je Dačić i dodao da je od početka
