„Ako budem pozvan“: Zelenski spreman za susret sa Trampom i Putinom

Danas pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa predsednicima Sjedinjenih Američkih Držva (SAD) i Rusije Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom ukoliko bude pozvan na njihov samit u Budimpešti.

Tramp i Putin bi trebalo da se uskoro sastanu na svom drugom samitu kako bi pronašli rešenje za rat u Ukrajini, dok je Zelenski u Vašingtonu neuspešno pokušao da ubedi Trampa da Ukrajini isporuči rakete Tomahavk. „Ako budem pozvan u Budimpeštu, ako to bude poziv u obliku trostranog sastanka, ili kako se to zove, lutajuće diplomatije, gde se predsednik Tramp sastaje sa Putinom, a predsednik Tramp sa mnom, onda ćemo se u jednom ili drugom obliku složiti“, rekao je
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRusijaBudimpeštaDonald TrampVladimir Zelenski

