Pronađena mrtva beba u Novom Sadu: Telo pronađeno pored kontejnera

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Pronađena mrtva beba u Novom Sadu: Telo pronađeno pored kontejnera

U Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu jutros je pronađena mrtva beba na ulici, dok je žena za koju se sumnja da je rodila pronađena u blizini.

Žena je prevezena u Betaniju, porodilište u Novom Sadu. Telo bebe je pronađeno kod zgrade broj 48, u blizini kontejnera, a još nije poznato kako je preminula. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a oko zgrade kod koje je pronađeno telo bebe postavljene su trake. Na terenu je veliki broj pripadnika policije, dok su forenzika i kola Hitne pomoći napustili mesto događaja. Očevici kažu da je policija majku pronašla u Lovćenskoj ulici, koja je u
