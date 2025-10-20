Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 45 vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, iz saobraćaja su isključili 45 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Nišu zaustavila je vozača „folksvagena“ (49) koji je upravljao vozilom sa 3,42 promila alkohola u organizmu, a u Ražnju i Nišu vozače „pežoa“ (44) i „fijata“ (45) koji su vozili sa 2,13 i 2,02 promila alkohola i protiv njih trojice će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave. U Nišu su iz saobraćaja isključeni vozači „sitroena“ (38) i „audija“ (24) koji su vozili sa 1,72 i 1,43 promila alkohola u organizmu, a u Aleksincu i