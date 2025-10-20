Za volanom sa više od tri promila alkohola

Jugmedia pre 5 sati  |  JuGmedia
Za volanom sa više od tri promila alkohola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Niš, u kontroli tokom vikenda, iz saobraćaja su isključili 45 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Nišu zaustavila je vozača „folksvagena“ (49) koji je upravljao vozilom sa 3,42 promila alkohola u organizmu, a u Ražnju i Nišu vozače „pežoa“ (44) i „fijata“ (45) koji su vozili sa 2,13 i 2,02 promila alkohola i protiv njih trojice će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave.
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Vozač duvao 2, 15 promila

Vozač duvao 2, 15 promila

Prokuplje press pre 1 sat
Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

Novi magazin pre 4 sati
Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

Niška policija za vikend registrovala 1.500 saobraćajnih prekršaja

N1 Info pre 5 sati
Policija za vikend na teritoriji Niša otkrila 1.500 prekršaja, skoro 50 vozača isključeno zbog alkohola i droge

Policija za vikend na teritoriji Niša otkrila 1.500 prekršaja, skoro 50 vozača isključeno zbog alkohola i droge

Južne vesti pre 5 sati
Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 45 vozača

Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 45 vozača

Gradski portal 018 pre 5 sati
Akcija u Kragujevcu: U saobraćaju uhvaćeno 42 pijana i pet drogiranih vozača

Akcija u Kragujevcu: U saobraćaju uhvaćeno 42 pijana i pet drogiranih vozača

Serbian News Media pre 5 sati
U Novom Sadu vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu

U Novom Sadu vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišFolksvagenFiatMinistarstvo unutrašnjih poslovaVolkswagenFijat

Regioni, najnovije vesti »

Željko otkrio zašto Parker nije igrao, a kad će Karlik ponovo na teren?

Željko otkrio zašto Parker nije igrao, a kad će Karlik ponovo na teren?

Sportske.net pre 30 minuta
Vašington o Željku: ''Volim ga. I on voli mene. Verujem mu, stvarno''

Vašington o Željku: ''Volim ga. I on voli mene. Verujem mu, stvarno''

Sportske.net pre 40 minuta
Obradović osuo paljbu: „Igrali smo nonšalantno, izgubili smo 19 lopti!“

Obradović osuo paljbu: „Igrali smo nonšalantno, izgubili smo 19 lopti!“

Hot sport pre 40 minuta
‘’Antina’’ škola kao svetionik znanja Najstarija loznička škola obeležila 230. rođendan (foto)

‘’Antina’’ škola kao svetionik znanja Najstarija loznička škola obeležila 230. rođendan (foto)

Kurir pre 15 minuta
FOTO Karlika izneli sa terena, slike koje su uplašile sve navijače Partizana

FOTO Karlika izneli sa terena, slike koje su uplašile sve navijače Partizana

Nova pre 55 minuta