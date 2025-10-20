Policija za vikend na teritoriji Niša otkrila 1.500 prekršaja, skoro 50 vozača isključeno zbog alkohola i droge

Tokom vikenda, na teritoriji Niša čak 45 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a trojicu zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. “Rekorder” je 49-godišnji vozač “folksvagena” koji je zaustavljen sa 3,42 promila.

Otkriven je ukupno 1.501 saobraćajni prekršaj, od čega 1.054 prekršaja prekoračenja brzine i 125 prekršaja koje su učinili pešaci. Najdrastičniji slučaj nasilničke vožnje, kako navode iz policije, zabeležen je u Nišu, gde je kod 49-godišnjeg vozača „folksvagena“ izmereno 3,42 promila alkohola u organizmu. Zbog vožnje sa više od 2 promila, što se takođe tretira kao nasilnička vožnja, prekršajne prijave biće podnete i protiv 44-godišnjeg muškarca u Ražnju koji je