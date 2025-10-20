Važno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (foto)

Kurir pre 24 minuta
Važno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (foto)

Na magistralnom putu Požega – Ivanjica počeli su radovi na pojačnom održavanju državnog puta i to u periodu od 19. oktobra ove godine do 1. oktobra sledeće godine.

Usled ovih radova vršiće se potpuna obustava saobraćaja svake nedelje ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju i to u intervalu od 8 sati ujutru od nedelje do ponedeljka do 6 sati ujutru. - Vrši se asfaltiranje zbog kolovoza u punoj širini, na deonici Arilje – Prilike ili na deonici Prilike – Ivanjica. Ove nedelje obustava saobraćaja će se vršiti na deonici Arilje – Prilike u mestu Stupčevići, potvrđeno je za RINU nadležnom preduzeću. Preusmerenje saobraćaja će se
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Nepregledne kolone na auto-putu ka Beogradu Vikend i udes paralisali sabraćaj! Izbegavajte ovu deonicu (foto)

Nepregledne kolone na auto-putu ka Beogradu Vikend i udes paralisali sabraćaj! Izbegavajte ovu deonicu (foto)

Kurir pre 4 sati
Kilometarska kolona vozila na auto-putu ka Beogradu

Kilometarska kolona vozila na auto-putu ka Beogradu

Telegraf pre 5 sati
Važna informacija za sve vozače! Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja

Važna informacija za sve vozače! Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja

Telegraf pre 13 sati
Potpuna obustava saobraćaja svake nedelje na ovoj deonici: Jako važna informacija za sve vozače, izvode se radovi na putu…

Potpuna obustava saobraćaja svake nedelje na ovoj deonici: Jako važna informacija za sve vozače, izvode se radovi na putu Požega - Ivanjica

RINA pre 13 sati
Novoizgrađena zgrada Hitne u Kuršumliji još nema upotrebnu dozvolu

Novoizgrađena zgrada Hitne u Kuršumliji još nema upotrebnu dozvolu

Prokuplje press pre 1 dan
Ivanjica dobija novu trasu auto-puta: Izgradnjom tunela izbegnuto rušenje 100 kuća i zauzimanje zemljišta

Ivanjica dobija novu trasu auto-puta: Izgradnjom tunela izbegnuto rušenje 100 kuća i zauzimanje zemljišta

Kurir pre 1 dan
Umesto rušenja kuća biće tunel na auto putu kod Ivanjice Sto kuća i plodno zemljište preživeli, meštani Radaljeva tražili…

Umesto rušenja kuća biće tunel na auto putu kod Ivanjice Sto kuća i plodno zemljište preživeli, meštani Radaljeva tražili izmene i uspeli

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

PožegaIvanjicaAriljesaobraćaj

Regioni, najnovije vesti »

Važno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (foto)

Važno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (foto)

Kurir pre 24 minuta
U MIONICI DODELJENI UGOVORI ZA 43 PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA OD JAVNOG ZNAČAJA

U MIONICI DODELJENI UGOVORI ZA 43 PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA OD JAVNOG ZNAČAJA

Valjevska posla pre 2 sata
Srbija u malom u centru Rađevine Dvanaesti ‘’Plodovi Rađevine’’ oborili rekorde (foto)

Srbija u malom u centru Rađevine Dvanaesti ‘’Plodovi Rađevine’’ oborili rekorde (foto)

Kurir pre 2 sata
Aldin Ćatović i Mejra Mehmedović odbranili titule u Požarevcu

Aldin Ćatović i Mejra Mehmedović odbranili titule u Požarevcu

RTV Novi Pazar pre 1 dan
Karatisti Sjenice uspešni u Jagodini

Karatisti Sjenice uspešni u Jagodini

RTV Novi Pazar pre 1 dan