Važno za sve vozače: Na ovoj deonici u Srbiji svake nedelje potpuna obustava saobraćaja (foto)

Na magistralnom putu Požega – Ivanjica počeli su radovi na pojačnom održavanju državnog puta i to u periodu od 19. oktobra ove godine do 1. oktobra sledeće godine.

Usled ovih radova vršiće se potpuna obustava saobraćaja svake nedelje ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju i to u intervalu od 8 sati ujutru od nedelje do ponedeljka do 6 sati ujutru. - Vrši se asfaltiranje zbog kolovoza u punoj širini, na deonici Arilje – Prilike ili na deonici Prilike – Ivanjica. Ove nedelje obustava saobraćaja će se vršiti na deonici Arilje – Prilike u mestu Stupčevići, potvrđeno je za RINU nadležnom preduzeću. Preusmerenje saobraćaja će se