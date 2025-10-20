Kaja Kalas: Pritiskanje Ukrajine "nije pravi pristup" za okončanje rata

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ocenila je da pritiskanje Ukrajine "nije pravi pristup" za okončanje rata u Ukrajini.

Ona je nakon sastanaka ministara spoljnih poslova zemalja EU u Luksemburgu navela da bi to podstaklo ponavljanje agresije. "Pritiskanje Ukrajine koja je žrtva nije pravi pristup, ne samo kada je u pitanju Ukrajina, već i evropska i globalna bezbednost, jer ako agresija urodi plodom, to će dati podsticaj da se ona ponovi negde drugde", rekla je Kalas.