Zelenski stiže u London: Preokret nakon sastanka sa Trampom: "Sledi veliki broj pregovora"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski učestovaće u petak u Londonu na sastanku koalicije voljnih, javio je Rojters, pozivajući se na neimenovani dobro obavešteni izvor.

Zelenski je u objavi na platformi X naveo da ce ove sedmice biti "veliki broj sastanaka i pregovora u Evropi". Briselski portal Politiko je ranije objavio da bi Zelenski mogao da prisustvuje sastanku na visokom nivou sa evropskim saveznicima u Briselu ove nedelje nakon neuspeha pregovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a sastanak u Briselu bi verovatno mogao da se održi tokom samita EU u četvrtak. Kako je CNN ranije preneo, tokom "direktnog i iskrenog"