Tramp otvoreno: Ne verujem u pobedu Ukrajine

Pravda pre 3 sata  |  RT Balkan
Tramp otvoreno: Ne verujem u pobedu Ukrajine

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne veruje u pobedu Ukrajine u trenutnom vojnom konfliktu.

"Oni teoretski još uvek mogu da pobede. Ne mislim da će pobediti. Ali, još uvek mogu", rekao je Tramp, prenose mediji. Ranije je "Fajnenšel tajms" objavio da je američki predsednik Donald Tramp na sastanku u Beloj kući pozvao Vladimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje sukoba, upozoravajući da je ruski lider Vladimir Putin rekao da će "uništiti" Ukrajinu ako se ne složi. Sastanak između predsednika SAD i Zelenskog se više puta pretvorio u "raspravu uz
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBela kućaFajnenšel tajmsDonald Tramp

