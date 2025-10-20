Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

N1 Info pre 49 minuta  |  FoNet
Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

Javno preuzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da će se do 31. oktobra izvoditi radovi na delu državnog puta II B reda broj 316, Sremska Mitrovica – Jarak, zbog čega će doći do izmene saobraćaja.

Tokom dana saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i ručno je regulisan, dok se tokom noći saobraćaj odvija dvosmerno suženim kolovozom, uz ograničenje brzine kretanja vozila. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navode iz Puteva Srbije. Na deonici Sremska Mitrovica - Jarak u petak se dogodila nesreća kada je autobus, koji je prevozio oko 80 radnika, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov. U toj nesreći su poginule tri
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Danas pre 19 minuta
Povređeni u saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici stabilni, četvoro na intenzivnoj nezi

Povređeni u saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici stabilni, četvoro na intenzivnoj nezi

Euronews pre 39 minuta
Izmenjen režim saobraćaja na deonici od Sremske Mitrovice do Jarka

Izmenjen režim saobraćaja na deonici od Sremske Mitrovice do Jarka

Radio 021 pre 1 sat
Hronologija autobuskih nesreća u Srbiji Propusti odnose živote na drumovima

Hronologija autobuskih nesreća u Srbiji Propusti odnose živote na drumovima

Dnevnik pre 2 sata
Direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici: Šestoro na intenzivnoj, pacijentkinja prebačena u UKCS

Direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici: Šestoro na intenzivnoj, pacijentkinja prebačena u UKCS

N1 Info pre 3 sata
Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi

Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi

Beta pre 3 sata
Teško povređeni u autobuskoj nesreći kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju

Teško povređeni u autobuskoj nesreći kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaPutevi Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

I Zrenjaninci stižu u Novi Sad 1. novembra: “Naše prisustvo je dokaz zajedništva i saosećanja”

I Zrenjaninci stižu u Novi Sad 1. novembra: “Naše prisustvo je dokaz zajedništva i saosećanja”

Luftika pre 9 minuta
Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

N1 Info pre 49 minuta
Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Danas pre 19 minuta
Dečiji operski studio Srpskog narodnog pozorišta nastupio na Danima Isidora Bajića u Kuli

Dečiji operski studio Srpskog narodnog pozorišta nastupio na Danima Isidora Bajića u Kuli

RTV pre 19 minuta
Salapura kaže da neće biti posebne sednice o vodi, iz opozicije mu poručuju da nije nadležan

Salapura kaže da neće biti posebne sednice o vodi, iz opozicije mu poručuju da nije nadležan

Zrenjaninski pre 19 minuta