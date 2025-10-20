Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

Javno preuzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da će se do 31. oktobra izvoditi radovi na delu državnog puta II B reda broj 316, Sremska Mitrovica – Jarak, zbog čega će doći do izmene saobraćaja.

Tokom dana saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i ručno je regulisan, dok se tokom noći saobraćaj odvija dvosmerno suženim kolovozom, uz ograničenje brzine kretanja vozila. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navode iz Puteva Srbije. Na deonici Sremska Mitrovica - Jarak u petak se dogodila nesreća kada je autobus, koji je prevozio oko 80 radnika, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov. U toj nesreći su poginule tri