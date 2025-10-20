BLOG UŽIVO Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice, opremu, lekove“

Poslanici danas nastavljaju zasedanje Skupštine Srbije, objedinjenom načelnom raspravom o tačkama dnevnog reda koje se odnose na međunarodne sporazume i finansijske ugovore.

Poslanik SNS Radoslav Milojičić Kena odgovara Parandilovićću i kaže da je promenio četiri stranke i da mu je ovo peta. "A mlađi je od mene ja mislim četiri ili pet godina. A meni je ovo druga i poslednja. To je što se tiče morala." Poslanik Novog lica Srbije Miloš Parandilović počinje svoje obraćanje plenumu sa "pomaže Bog, napredna truleži". "Smrad raspadanja naprednjačke mafijaške hobotnice širi se parlamentom, a širi se ulicama gradova i opština širom Srbije.
