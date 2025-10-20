Nastavljena sednica Skupštine Srbije; Lončar: Da nije bilo blokada, plate i investicije bi bile veće

BEOGRAD - U Skupštini Srbije u 14 sati proglašena je jednosatna pauza, posle koje će poslanici nastaviti raspravu o finansijskim ugovorima i sporazumima.

Tokom prepodnevne poslanici vladajuće koalicije su podržali sporazume ocenjujući da će država na taj način nastaviti da se razvija, dok su poslanici opozicije tvrdili da se država zadužuje za, kako su rekli, besmislene projekte. Objedinjena rasprava vodi se od 9. do 39. tačke dnevnog reda, među kojima su Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazum između