Hongkong: Avion izleteo sa piste i završio u moru, dvoje poginulih

HONGKONG - Dva člana obezbeđenja aerodroma u Hongkongu poginula su rano jutros kada je teretni avion Boing 747, koji je sleteo iz Dubaija, izleteo s piste, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštila je uprava aerodroma.

Avion je potom završio u vodi i delimično potonuo, a svi članovi posade, njih četvoro, uspeli su da se bezbedno evakuišu, preneo je Rojters. Jedan pripadnik obezbeđenja preminuo je na licu mesta, dok je drugi podlegao povredama u bolnici, izjavio je direktor operacija Aerodromske uprave Hongkonga Stiven Jiu. Let je obavljao turski teretni prevoznik ACT Airlines u ime avio-kompanije Emirejts, a nesreća se dogodila oko 3.50 po lokalnom vremenu (19.50 GMT). Prema