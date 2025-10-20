Hongkong: Avion izleteo sa piste i završio u moru, dvoje poginulih

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Hongkong: Avion izleteo sa piste i završio u moru, dvoje poginulih

HONGKONG - Dva člana obezbeđenja aerodroma u Hongkongu poginula su rano jutros kada je teretni avion Boing 747, koji je sleteo iz Dubaija, izleteo s piste, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštila je uprava aerodroma.

Avion je potom završio u vodi i delimično potonuo, a svi članovi posade, njih četvoro, uspeli su da se bezbedno evakuišu, preneo je Rojters. Jedan pripadnik obezbeđenja preminuo je na licu mesta, dok je drugi podlegao povredama u bolnici, izjavio je direktor operacija Aerodromske uprave Hongkonga Stiven Jiu. Let je obavljao turski teretni prevoznik ACT Airlines u ime avio-kompanije Emirejts, a nesreća se dogodila oko 3.50 po lokalnom vremenu (19.50 GMT). Prema
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Avionska nesreća u Hong Kongu: Teretni avion udario vozilo obezbeđenja i sleteo u more

Avionska nesreća u Hong Kongu: Teretni avion udario vozilo obezbeđenja i sleteo u more

Nedeljnik pre 2 sata
Teretni avion izleteo sa piste u Hongkongu, poginule dve osobe

Teretni avion izleteo sa piste u Hongkongu, poginule dve osobe

Novi magazin pre 3 sata
Teretni avion izleteo sa piste u Hongkongu, poginule dve osobe

Teretni avion izleteo sa piste u Hongkongu, poginule dve osobe

Nova pre 4 sati
Avion se bukvalno prepolovio: Novi detalji smrtonosnog incidenta u Hong Kongu (foto, video)

Avion se bukvalno prepolovio: Novi detalji smrtonosnog incidenta u Hong Kongu (foto, video)

Blic pre 4 sati
Srušio se boing 747 pri sletanju, pao u more, ima mrtvih! Stravična tragedija! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na…

Srušio se boing 747 pri sletanju, pao u more, ima mrtvih! Stravična tragedija! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na aerodromu u Hong Kongu! (foto/video)

Kurir pre 4 sati
Hongkong: Avion sleteo sa piste, ima stradalih

Hongkong: Avion sleteo sa piste, ima stradalih

Danas pre 4 sati
(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica…

(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica mesta

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersAerodromBoingHongkong

Ekonomija, najnovije vesti »

Jorgovanki Tabaković nagrada časopisa Global Finance za najbolje guvernere

Jorgovanki Tabaković nagrada časopisa Global Finance za najbolje guvernere

Nova ekonomija pre 5 minuta
Elektroprivreda Srbije poziva građane da iskoriste popust od sedam odsto

Elektroprivreda Srbije poziva građane da iskoriste popust od sedam odsto

RTV pre 5 minuta
Planira se izgradnja dodatnih 80.000 kvadrata na Savskoj padini

Planira se izgradnja dodatnih 80.000 kvadrata na Savskoj padini

Danas pre 5 minuta
Veza između gojaznosti i obolevanja u Srbiji

Veza između gojaznosti i obolevanja u Srbiji

Nedeljnik pre 0 minuta
Sopstvenim pravilima do uspeha: TEDxBelgrade otkriva autentične priče

Sopstvenim pravilima do uspeha: TEDxBelgrade otkriva autentične priče

Nedeljnik pre 10 minuta