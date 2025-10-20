Teretni avion izleteo sa piste u Hongkongu, poginule dve osobe

Dve osobe su poginule danas na aerodromu u Hongkongu kada je teretni avion skrenuo sa piste prilikom sletanja, udario u vozilo na zemlji i upao u more.

Teretni avion iz Ujedinjenih Arapskih Emirata "izleteo je sa severne piste pri sletanju, probio ogradu i upao u more", rekao je zvaničnik aerodroma Stiven Jiu. "Nažalost, vozilo aerodromske službe bezbednosti se zateklo kod piste u tom trenutku. Avion se sudario sa patrolnim vozilom i odgurnuo ga u more", dodao je. Ronioci su izvukli dve osobe iz automobila oko pet metara od obale. Jedna je stradala na licu mesta, a druga nakon što je prebačena u bolnicu. Trup