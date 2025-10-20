Srušio se boing 747 pri sletanju, pao u more, ima mrtvih! Stravična tragedija! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na aerodromu u Hong Kongu! (foto/video)

Kurir pre 26 minuta  |  Reuters/Preneo: V.M.)
Srušio se boing 747 pri sletanju, pao u more, ima mrtvih! Stravična tragedija! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na…

Dvoje radnika obezbeđenja aerodroma u Hong Kongu poginulo je u ponedeljak rano ujutru kada je teretni avion iz Dubaijaskliznuo sa piste prilikom sletanja, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštili su predstavnici aerodroma.

U pitanju je avion "boing" 747, koji je učestvovao u najtežem incidentu na aerodromu u Hong Kongu u poslednjih 25 godina. Avion je delimično završio u vodi, ali su sva četiri člana posade uspela da se spasu. Nesreća se dogodila oko 3:50 sati ujutru po lokalnom vremenu u ponedeljak. Avion je u vlasništvu turske aviokompanije ACT Airlines, koja je let izvodila u ime kompanije Emirates iz Dubaija. Prema snimku komunikacije sa kontrolom letenja koji je objavljen na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica…

(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica mesta

Blic pre 40 minuta
Nesreća na aerodromu u Hongkongu: Teretni avion završio u moru, dve osobe poginule

Nesreća na aerodromu u Hongkongu: Teretni avion završio u moru, dve osobe poginule

Euronews pre 30 minuta
Avion se bukvalno prepolovio nakon što je izleteo sa piste: Novi detalji smrtonosnog incidenta u Hong Kongu (foto, video)

Avion se bukvalno prepolovio nakon što je izleteo sa piste: Novi detalji smrtonosnog incidenta u Hong Kongu (foto, video)

Blic pre 15 minuta
U Hongkongu kargo avion izleteo sa piste i udario u vozilo aerodromskog obezbeđenja, dve osobe poginule

U Hongkongu kargo avion izleteo sa piste i udario u vozilo aerodromskog obezbeđenja, dve osobe poginule

RTS pre 5 minuta
Stravična avionska nesreća sa boingom 747, ima mrtvih Stižu snimci sa mesta tragedije, oglasila se i aerodromska uprava u…

Stravična avionska nesreća sa boingom 747, ima mrtvih Stižu snimci sa mesta tragedije, oglasila se i aerodromska uprava u Hongkongu (video)

Alo pre 5 minuta
„Boing 747“ izleteo sa piste, udario u patrolno vozilo i gurnuo ga u more (video)

„Boing 747“ izleteo sa piste, udario u patrolno vozilo i gurnuo ga u more (video)

Politika pre 26 minuta
Hongkon: Avion izleteo sa piste i završio u moru, dvoje poginulih

Hongkon: Avion izleteo sa piste i završio u moru, dvoje poginulih

RTV pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromKinaBoingEmiratesTurskaHong Kong

Ekonomija, najnovije vesti »

Za Nacionalni fudbalski stadion do sada potrošeno 368 miliona evra: Zašto se matematika ne poklapa

Za Nacionalni fudbalski stadion do sada potrošeno 368 miliona evra: Zašto se matematika ne poklapa

Forbes pre 5 minuta
Prodaje se Palata Albanija! Cena kvadrata kao za stan na periferiji Beograda

Prodaje se Palata Albanija! Cena kvadrata kao za stan na periferiji Beograda

Kamatica pre 40 minuta
Pregled berze - banke vedre i oblače na Wall Streetu

Pregled berze - banke vedre i oblače na Wall Streetu

Bloomberg Adria pre 5 minuta
JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

Danas pre 40 minuta
(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica…

(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica mesta

Blic pre 40 minuta