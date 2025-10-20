Srušio se boing 747 pri sletanju, pao u more, ima mrtvih! Stravična tragedija! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na aerodromu u Hong Kongu! (foto/video)

Dvoje radnika obezbeđenja aerodroma u Hong Kongu poginulo je u ponedeljak rano ujutru kada je teretni avion iz Dubaijaskliznuo sa piste prilikom sletanja, udario u njihovo patrolno vozilo i gurnuo ga u more, saopštili su predstavnici aerodroma.

U pitanju je avion "boing" 747, koji je učestvovao u najtežem incidentu na aerodromu u Hong Kongu u poslednjih 25 godina. Avion je delimično završio u vodi, ali su sva četiri člana posade uspela da se spasu. Nesreća se dogodila oko 3:50 sati ujutru po lokalnom vremenu u ponedeljak. Avion je u vlasništvu turske aviokompanije ACT Airlines, koja je let izvodila u ime kompanije Emirates iz Dubaija. Prema snimku komunikacije sa kontrolom letenja koji je objavljen na