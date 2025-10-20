Macut: Radimo na projektu brze pruge između Beograda i Niša

LESKOVAC - Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da se radi na projektu brze pruge između Beograda i Niša, a kasnije da se to konektuje na južni pravac i da idemo vrlo brzo ka Grčkoj.

"Sa makedonske strane postoji veliko razumevanje za ovo i nedavno u razgovorima sa makedonskim premijerom Mickoskim u Skoplju sam imao priliku da shvatim njihove intencije da ubrzano rade na železnici, zapravo na modernizaciji železnice u u Severnoj Makedoniji. To će svakako podstaći nas da ubrzamo čitavu ovu priču i da sad iz već finalizirane, zatvorene priče do granice sa Mađarskom okrenemo se i ka jugu i da uspostavimo koridor", rekao je premijer Macut u