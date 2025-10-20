Posle hladnog jutra sa slabim mrazem, pretežno sunčano, do 18 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će jutro danas biti hladno sa slabim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim, krajem dana na jugu Banata u pojačanju, i najnižom temperaturom od -3 do pet stepeni, a najvišom od 15 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

I u Novom Sadu će jutro danas biti hladno, na periferiji sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do pet stepeni, a najviša dnevna će dostići 17 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 27. oktobra, u utorak će ujutro biti hladno uz slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugoj polovini