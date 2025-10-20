Saučešća povodom smrti generala; Vučić: Život posvetio služenju zemlji i vojsci

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića i istakao da je on ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji.

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali", naveo je Vučić u telegramu. On je istakao da je tokom dugogodišnje službe Pavković ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke