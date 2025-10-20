Granata pogodila obezbeđenje Džej Di Vensa u Kaliforniji

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Granata pogodila obezbeđenje Džej Di Vensa u Kaliforniji

Tokom vojne vežbe povodom 250. godišnjice američkog korpusa Marinaca u bazi Kamp Pendleton u Kaliforniji, deo obezbeđenja potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa pogođen je metalnim gelerima nakon što je artiljerijska granata eksplodirala iznad auto-puta, saopštila je kalifornijska saobraćajna policija (CHP).

Incident se dogodio tokom izvođenja bojeve vežbe s bojevom municijom iznad auto-puta I-5, gde su oficiri CHP zaustavili saobraćaj radi bezbednosti. Granata se prerano detonirala u vazduhu, a delovi eksplozivne naprave pogodili su vozilo CHP i motocikl iz pratnje potpredsednika, piše Aksios. Povređenih nije bilo, ali je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Oficiri su odmah obavestili Marinski korpus, nakon čega je vežba prekinuta, a teren pretražen, iako
