Jezive pretnje navijača fudbaleru Novog Pazara zbog objave o generalu Pavkoviću: "Smrade, marš iz kluba"

Telegraf pre 25 minuta
Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu, a povodom njegove smrti oglasio se i fudbaler Novog Pazara Dragan Bojat.

Bojat je na društvene mreže postavio fotografiju generala Pavkovića, a onda je usledila reakcija navijačke grupe ""Ekstremi": - Dragan Bojat najveći smrad! Marš iz kluba! - napisali su oni. Da podsetimo, prošle sezone, upravo je Bojat postigao gol za potpuni preokret i veliko slavlje kada je u 86. minutu pogotkom za konačnih 3:2 doneo pobedu u meču protiv OFK Beograda odigranom u Zaječaru. Ova pobeda označena je kao istorijska, jer je tada Novi Pazar dvaput gubio,
