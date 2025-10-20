Lopovi pobegli na skuteru, ukraden nakit vredan milione: Šta do sada znamo o istorijskoj krađi iz Luvra?

Kako se krađa odviјala?

Najveći muzej na svetu, pariski Luvr, danas je ponovo otvorio vrata za posetioce, dan nakon pljačke u kojoj je ukradeni dragoceni kraljevski nakit. Ipak, iz Luvra su naveli da pojedini delovi muzeja danas neće biti dostupni posetiocima, bez preciziranja o kojim je tačno prostorijama reč. U nedelju, 19. oktobra, na meti provalnika našla se Apolonova galerija, u kojoj se čuva dragocena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice. Lopovi naoružani