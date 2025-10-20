Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

Muzej Luvr, koji je prvobitno najavio da će u 09 časova otvoriti vrata za posetioce, ipak će biti zatvoren ceo dan.

To je saopšteno dan nakon velike pljačke tokom koje su ukradeni dragoceni predmeti "neprocenjive vrednosti", prenosi BFM tv. Pres služba muzeja ranije danas saopštila je da će muzej biti otvoren od 09 časova, uz ograničenje pristupa pojedinim delovima iz bezbednosnih razloga, a oko 10 časova odlučeno je da Luvr ostane zatvoren za javnost tokom čitavog dana. Četvoročlani tim provalnika upao je juče muzej Luvr u srcu Pariza i opljačkao osam predmeta iz Galerije