Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Vmro-DPMNE vodi u 55 opština, ali albanske koalicije trljaju ruke

Državna izborna komisija (DIK) saopštila je danas da je na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji, prema do sada obrađenih 43,32 odsto glasova kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine.

DIK je saopštio, na osnovu podataka sa 1.713 obrađenih biračkih mesta, od ukupno 3.474, i da kandidati za gradonačelnike albanske vladajuće koalicije Vredi, Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM) i Nacionalni savez za integraciju vode u po sedam opština, dok kandidat Demokratske partije Turaka vodi u jednoj opštini, prenosi Nova Makedonija. Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode, između ostalih gradova i u Bitolju, Berovu, Prilepu, Ohridu, Strumici i više