Ledeni tuš za Zelenskog, na ovu teritoriju može odmah da zaboravi? Kako sada posle toliko prolivene krvi da kaže Ukrajincima šta mu je Tramp rekao
Alo pre 1 sat
Tramp je rekao da želi brzo rešenje, a ne povratak Donbasa, objavio je Volstrit džurnal pozivajući se na izvore
Tokom razgovora sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, predsednik SAD Donald Tramp rekao je da mu je glavni prioritet brzo rešavanje sukoba, objavio je Volstrit džurnal , pozivajući se na izvore. - Predsednik SAD je izjavio da vraćanje Donbasa Ukrajini nije prioritet, napominjući da Rusija već kontroliše značajan deo ove teritorije - navodi se u članku. Navodi se da je Tramp takođe rekao Zelenskom da ne bi trebalo da očekuje rakete Tomahavk uskoro. Kako se