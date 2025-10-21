Mup izvršio nadzor auto-prevoznika čiji je autobus imao nesreću u kojoj je troje nastradalo Utvrđeno da je preduzeće „Sirmiumbus“ napravilo 67 prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, izvršili su nadzor u preduzeću „Sirmiumbus“ iz Sremske Mitrovice, čiji je autobus 17. oktobra učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu Sremska Mitrovica – Jarak, u kojoj su tri putnika poginula, dok je 25 putnika zadobilo teže, a 32 lakše telesne povrede

Prilikom nadzora, otkriveno je 67 prekršaja za koje će biti sačinjeni prekršajni nalozi i za koje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara, a biće podneta i 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu. Ističemo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodne tri godine, pored navedenog, izvršili još 5 nadzora u pomenutom preduzeću i da su tom prilikom otkrivena 84
