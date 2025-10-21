Policija otkrila 67 prekršaja u preduzeću „Sirmiumbus“ za koje je predviđena kazna od preko 2 miliona dinara

Nedeljnik pre 4 sati
Policija otkrila 67 prekršaja u preduzeću „Sirmiumbus“ za koje je predviđena kazna od preko 2 miliona dinara

Prilikom nadzora u preduzeću „Sirmiumbus“ iz Sremske Mitrovice, čiji je autobus 17. oktobra učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj su tri putnika poginula, dok je 25 putnika zadobilo teže, a 32 lakše telesne povrede, policija je otkrila 67 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna od 2.237.500 dinara dinara, saopštio je MUP.

Navodi se da će biti podneta i dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u ovom preduzeću. U nastavku dodaju da su pripadnici MUP u prethodne tri godine, pored navedenog, izvršili još pet nadzora u pomenutom preduzeću. Tom prilikom su, kako navode, otkrivena 84 prekršaja, za koje su sačinjeni prekršajni nalozi, za koje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.405.000 dinara. Ukazuju da je podneto 11 zahteva
