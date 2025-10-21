BBC vesti na srpskom

Odložen sastanak Trampa i Putina u Budimpešti: Bela kuća

Prošle nedelje, Tramp je kazao da će se za dve nedelje sastati sa Putinom u Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.

BBC News pre 31 minuta  |  Laura Goci
Američki predsednik Donald Tramp i prvi čovek Rusije Vladimir Putin u prijateljskoj razgovoru u Enkoridžu na Aljasci
Reuters
Putin i Tramp na Aljasci

Ne postoje planovi za sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Sjedinjenih Država i Rusije u bliskoj budućnosti, rekao je zvaničnik Bele kuće.

Pripremni sastanak šefova diplomatija dve zemlje, Marka Rubija i Sergeja Lavrova trebalo je da bude održan ove nedelje.

Ali je iz Bele kuće saopšteno da su njih dvojica imala „produktivan" telefonski razgovor i da sastanak nije potreban.

Bela kuća nije saopštila više detalja oko toga što su planirani razgovori dvojice predsednika za sada odloženi.

Ali ključne razlike između američkih predloga i ruskih preduslova za mirovne pregovore postale su jasnije ove nedelje i izgleda da su uništile šanse za sastanak Trampa i Putina predsednika.

Tramp je razgovarao o samitu u Budimpešti telefonom sa Putinom, dan pre sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beloj kući.

Neki izveštaji sugerišu da su njegovi razgovori sa Zelenskim bili „nadmetanje“, a izvori tvrde da ga je Tramp naterao da se odrekne velikih delova teritorije u istočnim regionima Donjecka i Luganska, kao deo sporazuma sa Rusijom.

Međutim, Zelenski je uvek govorio da Ukrajina ne može da se odrekne delova Donbasa koje još uvek drži, uz obrazloženje da bi Rusija kasnije mogla da koristi to područje kao odskočnu dasku za dalje napade.

U ponedeljak je Tramp prihvatio predlog o prekidu vatre koji su podržali Kijev i evropski lideri kako bi se zamrzao sukob na trenutnoj liniji fronta.

„Neka se preseče kako jeste“, rekao je.

Rusija se više puta suprotstavila zamrzavanju trenutne linije kontakta.

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je da je ta ideja više puta ponuđena Rusima, ali da se „doslednost stava Moskve ne menja“ - misleći na insistiranje na potpunom povlačenju ukrajinskih trupa iz istočnih regiona.

Moskvu zanima samo „dugoročni, održivi mir“, rekao je Lavrov u utorak, implicirajući da bi zamrzavanje linije fronta predstavljalo samo privremeni prekid vatre.

„Koreni uzroka sukoba“ moraju da budu rešeni, kazao je Lavrov, koristeći skraćenicu Kremlja za niz maksimalističkih zahteva koji obuhvataju priznavanje punog ruskog suvereniteta nad Donbasom, kao i demilitarizaciju Ukrajine - što Kijev i njegovi evropski partneri ne mogu da prihvate.

Ranije u utorak, evropski lideri, među kojima i britanski premijer Kir Starmer, izdali su saopštenje u kojem se navodi da bi svi razgovori o okončanju rata u Ukrajini trebalo da počnu zamrzavanjem trenutne linije fronta i optužili su Rusiju da nije „ozbiljna“ u vezi sa mirom.

Tramp i Putin su se poslednji put sastali na Aljasci u avgustu tokom brzo organizovanog samita koji nije dao nikakve konkretne rezultate osim što je okončao Putinov status izopštenika na Zapadu.

Odluka Bele kuće da odloži planove za drugi sastanak Trampa i Putina možda je bila pokušaj da se izbegne još jedan sličan scenario.

„Pretpostavljam da su Rusi želeli previše i da je Amerikancima postalo očigledno da za Trampa neće biti dogovora u Budimpešti“, rekao je Rojtersu visoki evropski diplomata.

Zelenski je rekao da su razgovori o liniji fronta „početak diplomatije“, ali da Rusija „čini sve da je izbegne“.

Takođe je rekao da je jedina tema koja bi mogla da natera Moskvu da „obrati pažnju“ isporuka oružja dugog dometa Ukrajini.

Putinov neplanirani poziv sa Trampom prošlog četvrtka dogodio se pre spekulacija da se SAD spremaju da pošalju rakete dugog dometa 'tomahavk' u Ukrajinu.

Zelenski je rekao da je pitanje 'tomahavka' nateralo Rusiju da se uključi u diskusiju.

Razgovor o raketama se ispostavio kao „snažna investicija u diplomatiju“, dodao je.

Od početka drugog mandata, Tramp se žali da je rusko-ukrajinski rat, koji je sada u četvrtoj godini, „teško“ rešiti.

(BBC News, 10.21.2025)

BBC News
BBC News

Povezane vesti »

