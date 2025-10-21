Tramp ne planira sastanak s Putinom u bliskoj budućnosti

Američki predsednik Donald Tramp ne planira da se uskoro sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, saopštili su Sputnjiku u administraciji Bele kuće.

„Predsednik Tramp nema planove da se sastane sa predsednikom Putinom u bliskoj budućnosti“, rekao je zvaničnik. On je dodao da je telefonski razgovor između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u ponedeljak bio produktivan. „Državni sekretar Rubio i ministar spoljnih poslova Lavrov imali su produktivan telefonski razgovor. Stoga nema potrebe za dodatnim ličnim sastankom između državnog sekretara i ministra