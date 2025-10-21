Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, muškarac lakše povređen
Beta pre 7 minuta
Tridesetdvogodišnji muškarac zadobio je noćas lakše povrede u saobraćajnom udesu u ulici Drinske divizije, saopštila je Beogradska služba Hitne pomoći.
Nesreća se dogodila oko 20 časova, a muškarac je prevezen u Kliničko bolnički centar "Zvezdara" zbog dalje dijagnostike.
Dežurne lekarske ekipe su tokom noćne smene izlazile na teren 126 puta, a od toga je devet intervencija bilo na javnim mestima.
(Beta, 21.10.2025)