Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, muškarac lakše povređen

Beta pre 7 minuta

Tridesetdvogodišnji muškarac zadobio je noćas lakše povrede u saobraćajnom udesu u ulici Drinske divizije, saopštila je Beogradska služba Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila oko 20 časova, a muškarac je prevezen u Kliničko bolnički centar "Zvezdara" zbog dalje dijagnostike.

Dežurne lekarske ekipe su tokom noćne smene izlazile na teren 126 puta, a od toga je devet intervencija bilo na javnim mestima.

(Beta, 21.10.2025)

Zvezdara

