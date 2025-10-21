Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, muškarac lakše povređen

Novi magazin pre 5 sati  |  Beta
Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, muškarac lakše povređen

Tridesetdvogodišnji muškarac zadobio je noćas lakše povrede u saobraćajnom udesu u ulici Drinske divizije, saopštila je Beogradska služba Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila oko 20 časova, a muškarac je prevezen u Kliničko bolnički centar "Zvezdara" zbog dalje dijagnostike. Dežurne lekarske ekipe su tokom noćne smene izlazile na teren 126 puta, a od toga je devet intervencija bilo na javnim mestima.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

B92 pre 20 minuta
U ovom gradu u Srbiji telefon Hitne ne prestaje da zvoni, i to zbog ove tri stvari: Lekari imaju pune ruke posla

U ovom gradu u Srbiji telefon Hitne ne prestaje da zvoni, i to zbog ove tri stvari: Lekari imaju pune ruke posla

Blic pre 3 sata
Preko 150 poziva i 46 intervencija za jedan dan: Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

Preko 150 poziva i 46 intervencija za jedan dan: Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

RINA pre 3 sata
Hitnoj u Kragujevcu juče se javljali pacijenti zbog problema sa pritskom

Hitnoj u Kragujevcu juče se javljali pacijenti zbog problema sa pritskom

Glas Šumadije pre 4 sati
Preko 150 pozova i 46 intervencija za jedan dan: Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

Preko 150 pozova i 46 intervencija za jedan dan: Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

RINA pre 4 sati
Hitna pomoć Kragujevac: 159 poziva za 24 sata

Hitna pomoć Kragujevac: 159 poziva za 24 sata

Serbian News Media pre 6 sati
Saobraćajna nesreća u Borči, povređen muškarac: Hitno prebačen na Urgentni, oglasio se lekar Hitne pomoći

Saobraćajna nesreća u Borči, povređen muškarac: Hitno prebačen na Urgentni, oglasio se lekar Hitne pomoći

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezdarakliničko bolnički centarhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Prekinuto grejanje u Beogradu: Oglasili se iz "Beogradskih elektrana", evo o čemu se radi i kada će radijatori opet biti topli…

Prekinuto grejanje u Beogradu: Oglasili se iz "Beogradskih elektrana", evo o čemu se radi i kada će radijatori opet biti topli

Blic pre 1 sat
Karavan zimnnice doputovao u novi Beograd: Za vikend je na pijaci Stari Merkator

Karavan zimnnice doputovao u novi Beograd: Za vikend je na pijaci Stari Merkator

Kurir pre 1 sat
Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

Evo zbog čega su Kragujvčani zvali Hitnu pomoć u poslednja 24 sata

B92 pre 20 minuta
Obnovljen bulevar po kome su se kretala vojna vozila na paradi

Obnovljen bulevar po kome su se kretala vojna vozila na paradi

Politika pre 15 minuta
Šapić: Trasa na kojoj je održana vojna parada vraćena u funkciju, troškovi minorni

Šapić: Trasa na kojoj je održana vojna parada vraćena u funkciju, troškovi minorni

NIN pre 2 sata