Kragujevčani najčešće zvali Hitnu pomoć zbog pritiska i problema sa disanjem

iKragujevac pre 56 minuta
Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su pune ruke posla u prethodna 24 sata. U tom periodu obavljeno je ukupno 46 terenskih intervencija – 32 tokom dana i 14 u noćnim satima.

Zavodu je upućeno 159 poziva građana, a na javnim mestima registrovano je 11 intervencija. Kako navode iz službe, najčešći razlozi zbog kojih su Kragujevčani tražili pomoć bili su visoki krvni pritisak, povrede i problemi sa disanjem. „Tokom dana smo najčešće intervenisali kod pacijenata sa hipertenzijom, povredama i astmom, dok su se noću u najvećem broju javljali astmatičari i osobe sa visokim pritiskom“, potvrđuju iz Zavoda za urgentnu medicinu. U ambulanti je u
B92 pre 1 sat
Blic pre 5 sati
RINA pre 5 sati
Glas Šumadije pre 6 sati
