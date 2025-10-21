Srpska napredna stranka u Zrenjaninu obeležava 17 godina od osnivanja

Beta pre 39 minuta

Srpska napredna stranka (SNS) danas u Zrenjaninu obeležava 17 godina od osnivanja a uz njenog predsednika Miloša Vučevića i stranačke funkcionere skupu prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučević je kazao da je SNS nastala "spojem patriotizma i pragmatizma", te da je, kako je naveo, nastanak stranke bio "izraz snage naroda koji je odvažan, snažan i nepokorenog duha".

Prema njegovim rečima, uz podršku naroda, SNS je postao "ključni stub politički i sveukupnih promena u državi".

"To je zahtevalo mnogo vere, odricanja, a od tih 17 poslednjih 13 godina odlukom građana od predsedničkih do lokalnih izbora, kada podvučemo crtu niko ne može da nam porekne i ospori veliki uspeh", kazao je.

Kazao je da je "Srbija danas probuđena, ponosnija vraćena sebi i građanima", te ukazao da u poslednjih godinu dana, zbog "obojene revolucije" da nije bilo SNS-a i državnog rukovodstva, ne bi bilo ni Srbije.

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Zrenjaninu da će izbori u 2026. biti najvažniji izbori u modernoj istoriji Srbije.

Vučić, na obeležavanju 17. godina od osnivanja vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) čiji je sada član, nije precizirao kada će ti izbori biti raspisani.

Rekao je, kritikujući opoziciju, da će se na tim izborima birati između neutralnosti, ekonomskog razvoja i pogleda u budućnost države i povratka u prošlost.

Studenti u blokadi i građani kojih ih podržavaju već nekoliko meseci traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

(Beta, 21.10.2025)