Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

Kod Spomenika streljanim đacima i profesorima u kragujevačkom parku Šumarice danas će manifestacijom "Veliki školski čas" biti obeležena 84. godišnjica tog zločina nemačkog okupatora tokom Drugog svetskog rata.

Početak manifestacije najavljen je za 11 časova a prethodno će sveštenstvo Eparhije šumadijske SPC služiti moleban kragujevačkim novomučenicima.

Na ovogodišnjem Velikom školskom času biće izvedena poema "Srce zemlje" autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića.

U Kragujevcu i okolini tog grada od 19. do 21. oktobra 1941. godine nemački okupator je streljao oko 3.000 građana među kojima su bili i đaci i profesori kragujevačke Gimnazije.