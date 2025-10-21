Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora
Beta pre 10 minuta
Kod Spomenika streljanim đacima i profesorima u kragujevačkom parku Šumarice danas će manifestacijom "Veliki školski čas" biti obeležena 84. godišnjica tog zločina nemačkog okupatora tokom Drugog svetskog rata.
Početak manifestacije najavljen je za 11 časova a prethodno će sveštenstvo Eparhije šumadijske SPC služiti moleban kragujevačkim novomučenicima.
Na ovogodišnjem Velikom školskom času biće izvedena poema "Srce zemlje" autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića.
U Kragujevcu i okolini tog grada od 19. do 21. oktobra 1941. godine nemački okupator je streljao oko 3.000 građana među kojima su bili i đaci i profesori kragujevačke Gimnazije.
(Beta, 21.10.2025)