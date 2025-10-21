Komemorativnom manifestacijom „Veliki školski čas“ obeležena 84. godišnjica od krvavog oktobra

RTK pre 2 sata
Komemorativnom manifestacijom „Veliki školski čas“ obeležena 84. godišnjica od krvavog oktobra
Centralna manifestacija Oktobarskih svečanosti u Kragujevcu, Veliki školski čas, koja je posvećena civilnim žrtvama nemačkog okupatora u Drugom svetskom ratu, održana je danas u Šumaricama Umetničkom delu programa, u kojem je izvedena poema „Srce zemlje“ autora Dragana Boškovića, prethodio je moleban kragujevačkim novomučenicima i polaganje venaca kraj Spomenika streljanim đacima i profesorima. Komemorativnom manifestacijom „Veliki školski čas“ obeležena je 84.
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Odata pošta čistačima obuće

Odata pošta čistačima obuće

Veliki park pre 8 minuta
Obeležen Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragediju u Kragujevcu

Obeležen Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragediju u Kragujevcu

RTS pre 9 minuta
Odata pošta oslobodiocima Kragujevca

Odata pošta oslobodiocima Kragujevca

Veliki park pre 23 minuta
Kragujevac odao poštu nastradalima i herojima oslobodiocima u Drugom svetskom ratu (FOTO)

Kragujevac odao poštu nastradalima i herojima oslobodiocima u Drugom svetskom ratu (FOTO)

InfoKG pre 2 sata
Iz Šumarica još jednom poslata poruka mira

Iz Šumarica još jednom poslata poruka mira

Ritam grada Kg pre 2 sata
Poema "Srce zemlje" na Velikom školskom času

Poema "Srce zemlje" na Velikom školskom času

RTS pre 2 sata
Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i…

Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i majke - godišnjica surovog nemačkog zločina na srpskim narodom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumariceVeliki školski časKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Bliži se koncert Nenada Vasilića u Nišu, najavljuje prvi nastup sa svojim sinom

Bliži se koncert Nenada Vasilića u Nišu, najavljuje prvi nastup sa svojim sinom

Južne vesti pre 14 minuta
Položeni venci kraj Spomenika streljanim Slovacima

Položeni venci kraj Spomenika streljanim Slovacima

Veliki park pre 13 minuta
Odata pošta čistačima obuće

Odata pošta čistačima obuće

Veliki park pre 8 minuta
Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i…

Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i majke - godišnjica surovog nemačkog zločina na srpskim narodom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 3 minuta
Policija zadržala šest vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika

Policija zadržala šest vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika

Jug press pre 13 minuta