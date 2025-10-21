Odata pošta čistačima obuće

Veliki park pre 3 sata
Odata pošta čistačima obuće

Kraj spomenika „Kristalni cvet“, polaganjem venaca i paljenjem sveća, odata je pošta mladim romskim žrtvama, koji su takođe bili žrtve oktobarskog masakra u Kragujevcu oktobra 1941.

Vence su, kraj spomenika streljanim čistačima obuće, položili u ime Grada Kragujevca dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava i predstavnici romskih udruženja. Sa posebnim poštovanjem i tugom, sećamo se tragedije koja je zadesila naš grad i jednog tužnog poglavlja naše istorije. Među nevino stradalima, naš grad pamti i oko dvadesetak romskih dečaka, malih čistača obuće, koji su u vihoru rata
Otvori na velikipark.com

Povezane vesti »

Kragujevac odao poštu romskim žrtvama oktobarskog masakra kod spomenika “Kristalni cvet”

Kragujevac odao poštu romskim žrtvama oktobarskog masakra kod spomenika “Kristalni cvet”

Serbian News Media pre 1 sat
Obeležen Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragediju u Kragujevcu

Obeležen Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragediju u Kragujevcu

RTS pre 2 sata
Odata pošta oslobodiocima Kragujevca

Odata pošta oslobodiocima Kragujevca

Veliki park pre 3 sata
Komemorativnom manifestacijom „Veliki školski čas“ obeležena 84. godišnjica od krvavog oktobra

Komemorativnom manifestacijom „Veliki školski čas“ obeležena 84. godišnjica od krvavog oktobra

RTK pre 5 sati
Kragujevac odao poštu nastradalima i herojima oslobodiocima u Drugom svetskom ratu (FOTO)

Kragujevac odao poštu nastradalima i herojima oslobodiocima u Drugom svetskom ratu (FOTO)

InfoKG pre 5 sati
Iz Šumarica još jednom poslata poruka mira

Iz Šumarica još jednom poslata poruka mira

Ritam grada Kg pre 5 sati
Poema "Srce zemlje" na Velikom školskom času

Poema "Srce zemlje" na Velikom školskom času

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Odbojkaši se plasirali u četvrtfinale Kupa Srbije

Odbojkaši se plasirali u četvrtfinale Kupa Srbije

Jug press pre 6 minuta
Izazovna nedelja za Student: Prvo Evrokup u Belgiji, pa Crvena zvezda u Nišu

Izazovna nedelja za Student: Prvo Evrokup u Belgiji, pa Crvena zvezda u Nišu

Gradski portal 018 pre 11 minuta
Niški advokat pokrenuo postupak ispitivanja uzroka bolesti i smrti generala Pavkovića

Niški advokat pokrenuo postupak ispitivanja uzroka bolesti i smrti generala Pavkovića

Gradski portal 018 pre 1 minut
Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i…

Muk, tuga i nakon 84 godine: Najtužniji čas danas je održan u Šumaricama u znak sećanja na nastradale đake, radnike, očeve i majke - godišnjica surovog nemačkog zločina na srpskim narodom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 6 minuta
Grupa Kragujevčana krenula do Čačka da sačeka studente iz Novog Pazara

Grupa Kragujevčana krenula do Čačka da sačeka studente iz Novog Pazara

Glas Šumadije pre 1 sat