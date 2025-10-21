"Putin i Zelenski se Mrze više od svega, baš mi otežavaju": Tramp se žalio u Beloj kući pred novinarima: "Nisam rekao da će pobediti"

Tokom sastanka sa australijskim premijerom Entonijem Albanizijem u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp poručio je da mu je ostao "još jedan rat da reši", misleći na onaj između Rusije i Ukrajine.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Tramp je rekao da je postizanje mira u Ukrajini "težak posao" jer "imate dvojicu lidera koji se istinski mrze". – Mrze se više od svega, to zapravo malo otežava stvari – rekao je američki predsednik, prenosi Skaj njuz. Novinari su Trampa pitali da li misli da Ukrajina može da dobije rat. – Ne mislim da hoće, iako bi mogli, ali nikada nisam rekao da će pobediti. Rekao sam samo da mogu pobediti, da sve može da se dogodi. Rat je