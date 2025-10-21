Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je danas skepsu u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati svoje teritorije koje je u ratu osvojila Rusija, piše Gardijan. „I dalje ih mogu osvojiti.

Mislim da neće. I dalje ih mogu osvojiti. Nikad nisam rekao da hoće. Svašta može da se desi. Znate, rat je vrlo čudnovata stvar“, rekao je Tramp na sastanku sa premijerom Australije Entonijem Albanezeom. Trampov skepticizam u pogledu ukrajinske pobede javlja se nekoliko dana posle sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Beloj kući. Tom prilikom, Tramp je delovao naklonjeniji tom da se pregovorima dođe do mirovnog sporazuma nego snabdevanju