"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa kuća"

Aneli Ahmić večeras je stigla u Šimanovce i potpuno je spremna za ulazak u "Zadrugu 9 Elitu".

Ona je potom komentarisala odnos svog verenika Luke Vujovića i Maje Marinković: "Pitanje je da li ćeš ti pasti na tu spletku i kako ćeš se postaviti. On zna da će se Maja kao moj neprijatelj bacati na njega. Rekao mi je da ne želi da je vidi, za izbor za mis dao joj je dvojku, a ovako da mi vraćaš. On je rekao da ulazi zbog mene i njega da nam kupi stan, a ja sam rekla da ću napolju zarađivati. Ako se ovako zarađuje za stan, daleko mu lepa kuća" - pričala je Aneli.