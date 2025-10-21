"Daleko mu lepa kuća" Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu i njegovom odnosu sa Majom Marinković

Aneli Ahmić večeras je stigla u Šimanovce i spremna je za ulazak u devetu sezonu rijalitija "Elita".

Pre nego što je ponovo zakoračila u Belu kuću, Aneli je prokomentarisala odnos svog verenika Luke Vujovića i Maje Marinković, koji je već izazvao burne reakcije. - Pitanje je da li ćeš ti pasti na tu spletku i kako ćeš se postaviti. On zna da će se Maja kao moj neprijatelj bacati na njega. Rekao mi je da ne želi da je vidi, za izbor za mis dao joj je dvojku, a ovako da mi vraćaš. On je rekao da ulazi zbog mene i njega da nam kupi stan, a ja sam rekla da ću napolju