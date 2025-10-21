Toplo vreme do petka, a onda stiže promena: RHMZ izdao i jedno važno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas na svom sajtu novu prognozu za naredne dane.

Kako su naveli, najviša temperatura danas će ići do 21 stepen, a duvaće slab i umeren vetar. U najavi se navodi da se u košavskom području očekuje i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju dostizati udare olujne jačine. Sutra ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba