Kraj oktobra donosi vetar i kišu, a novembar niže temperature i više padavina

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu i četvrtak očekuje se toplo vreme za ovo doba godine, ali već od petka sledi naglo zahlađenje praćeno kišom, povremenim pljuskovima i postepenim padom temperature.

Sutra ujutru, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije, moguća je magla, dok će tokom dana preovlađivati malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Više oblaka i ponegde slaba kiša očekuju se na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar će biti slab i umeren, povremeno jak na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Najniža temperatura biće od 2 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije. U četvrtak će biti još