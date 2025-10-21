Kraj oktobra donosi vetar i kišu, a novembar niže temperature i više padavina

NIN pre 2 sata
Kraj oktobra donosi vetar i kišu, a novembar niže temperature i više padavina

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu i četvrtak očekuje se toplo vreme za ovo doba godine, ali već od petka sledi naglo zahlađenje praćeno kišom, povremenim pljuskovima i postepenim padom temperature.

Sutra ujutru, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije, moguća je magla, dok će tokom dana preovlađivati malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Više oblaka i ponegde slaba kiša očekuju se na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar će biti slab i umeren, povremeno jak na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Najniža temperatura biće od 2 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije. U četvrtak će biti još
Toplo vreme do petka, a onda stiže promena: RHMZ izdao i jedno važno upozorenje

Euronews pre 51 minuta
Otvoriće se nebo u ovim delovima zemlje RHMZ je izdao hitno upozorenje za celu Srbiju, pašće i do 50 litara kiše

Alo pre 1 sat
U četvrtak 24 stepena, pa pad temeprature i više dana moguća kiša

Radio 021 pre 3 sata
"Udaraće: Jako!" RHMZ se upravo oglasio o jednoj pojavi i novoj promeni vremena: Zahlađenje od ovog datuma, zna se i kada će…

Blic pre 3 sata
"Udaraće: Jako!" RHMZ se upravo oglasio o jednoj pojavi i novoj promeni vremena: Zahlađenje od ovog datuma, zna se i kada će…

Blic pre 3 sata
Vreme sutra: Magla ujutru, tokom dana sunčani intervali i do 22 stepena

Serbian News Media pre 3 sata
Mračni oblaci jure prema Srbiji, otkrivamo kada stižu: Očekuje se i preko 50 litara kiše

Telegraf pre 3 sata
BanatRHMZVremenska prognoza

