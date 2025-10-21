Otvoriće se nebo u ovim delovima zemlje RHMZ je izdao hitno upozorenje za celu Srbiju, pašće i do 50 litara kiše

Uticaj ciklona iz severozapadne Evrope donosi toplo i vetrovito vreme širom Srbije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U košavskom području duva jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura danas dostigne do 21°C.

Sve do četvrtka očekuje se uglavnom suvo i stabilno vreme, uz ponegde slabu kišu na jugu zemlje. Maksimalne temperature biće iznad 20°C, dok će u četvrtak, usled fenskog efekta jugozapadnog vetra, lokalno biti i do 25°C, gotovo kao letnji dan. Petak: Pogoršanje vremena sa jakom kišom Ciklon će tokom petka doneti hladni front i mračne oblake sa severa Srbije, koji će se širiti na ostale regione. Ovo pogoršanje donosi prolaznu veoma jaku kišu, pljuskove i grmljavinu,