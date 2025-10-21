"Veliki školski čas": Danas se odaje pomen stradalima u masakru u Kragujevcu 1941. godine

Na današnji dan, pre tačno 84 godine, vojnici nacističkog Vermahta izvršili su jedan od najvećih ratnih zločina u tadašnjoj okupaciji Srbije.

U gradu Kragujevcu streljeno je skoro 3.000 ljudi, među kojima i veliki broj dece. Tradicionalno, svakog 21. oktobra, u spomen-parku Šumarice održava se manifestacija oktobarske svečanosti – "Veliki školski čas". Novinarka Euronews Srbija, koja izveštava iz Kragujevca, rekla je da će današnji dan biti obeležen onako kako je to praksa već decenijama — odavanjem pomena stradalima i podsećanjem na to zašto se ovakvi događaji više nikada ne smeju ponoviti. Direktorka