"Veliki školski čas": Danas se odaje pomen stradalima u masakru u Kragujevcu 1941. godine

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
"Veliki školski čas": Danas se odaje pomen stradalima u masakru u Kragujevcu 1941. godine

Na današnji dan, pre tačno 84 godine, vojnici nacističkog Vermahta izvršili su jedan od najvećih ratnih zločina u tadašnjoj okupaciji Srbije.

U gradu Kragujevcu streljeno je skoro 3.000 ljudi, među kojima i veliki broj dece. Tradicionalno, svakog 21. oktobra, u spomen-parku Šumarice održava se manifestacija oktobarske svečanosti – "Veliki školski čas". Novinarka Euronews Srbija, koja izveštava iz Kragujevca, rekla je da će današnji dan biti obeležen onako kako je to praksa već decenijama — odavanjem pomena stradalima i podsećanjem na to zašto se ovakvi događaji više nikada ne smeju ponoviti. Direktorka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Veliki školski čas u Šumaricama: Sećanje na dan kada su Nemci streljali 3.000 Srba i đaka

Veliki školski čas u Šumaricama: Sećanje na dan kada su Nemci streljali 3.000 Srba i đaka

Blic pre 32 minuta
Tajna "Krvave bajke": Desanka Maksimović krila rukopis pesme i strahovala zbog ovoga, decenijama niko nije video šta je…

Tajna "Krvave bajke": Desanka Maksimović krila rukopis pesme i strahovala zbog ovoga, decenijama niko nije video šta je napisala

Kurir pre 1 sat
Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

Novi magazin pre 2 sata
„Veliki školski čas“ danas u kragujevačkim Šumaricama

„Veliki školski čas“ danas u kragujevačkim Šumaricama

Danas pre 2 sata
"Veliki školski čas" danas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

"Veliki školski čas" danas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

NIN pre 2 sata
“Veliki školski čas” u Šumaricama: Obeležavanje 84. godišnjice kragujevačke tragedije

“Veliki školski čas” u Šumaricama: Obeležavanje 84. godišnjice kragujevačke tragedije

Serbian News Media pre 3 sata
Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

Veliki školski čas u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu streljanja đaka i profesora

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumariceVeliki školski časKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

DR VOJISLAV ANDRIĆ PREDLAŽE MODEL ZA REŠAVANJE KRIZE U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI

DR VOJISLAV ANDRIĆ PREDLAŽE MODEL ZA REŠAVANJE KRIZE U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI

Valjevska posla pre 6 minuta
Ovog vikenda počinje zimsko računanje vremena. Da li će pomeranje kazaljke biti ukinuto?

Ovog vikenda počinje zimsko računanje vremena. Da li će pomeranje kazaljke biti ukinuto?

Ist media pre 6 minuta
Svi problemi kamenoloma u selu Kamenica kod Kraljeva

Svi problemi kamenoloma u selu Kamenica kod Kraljeva

Glas Šumadije pre 6 minuta
Srce zemlje - VELIKI ŠKOLSKI ČAS: Sećanje na oko 3.000 streljanih pre 84 godine (FOTO)

Srce zemlje - VELIKI ŠKOLSKI ČAS: Sećanje na oko 3.000 streljanih pre 84 godine (FOTO)

InfoKG pre 1 minut
Sećanje na heroje koji su učestvovali u borbi za oslobođenje Kragujevca

Sećanje na heroje koji su učestvovali u borbi za oslobođenje Kragujevca

RTK pre 6 minuta