Izvršni direktor ruskog Instituta za ekonomski rast „P.A.

Stolipin“, Anton Sviridenko izjavio je za agenciju Tass da nove sankcije i ograničenja EU neće uticati na mogućnost isporuke gasa Srbiji preko teritorije zemalja Evropske unije. Savet EU je juče usvojio plan o postepenoj obustavi uvoza ruskog prirodnog gasa. Zabrana stupa na snagu 1. januara 2026, uz prelazni period za postojeće ugovore, dok će dugoročni važiti do 1. januara 2028. Savet EU takođe namerava da spreči tranzit ruskog gasa u Evropsku uniju preko drugih