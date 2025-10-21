„NUNS“ osudio pretnje Veranu Matiću s juga Srbije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije je osudilo nove pretnje upućene predsedniku Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) novinaru Veranu Matiću, kao i i koautoru emisije Dobar, loš, zao Nenadu Kulačinu i redakciji portala Mašina.

Smatraju da to predstavlja ozbiljan napad na slobodu izražavanja i bezbednost novinara u Srbiji. Velimir Bulatović iz Vranjske Banje, otac bivšeg poslanika i smenjenog predsednika raspuštenog Gradskog odbora SNS u Vranju, na svom Fejsbuk profilu, uputio niz uvredljivih i pretećih poruka Veranu Matiću. Bulatović je reagovao na izjavu koju je Matić dao Regionalnoj informativnoj agenciji JUGpress, o uvredama koje je Bulatović uputio novinaru Milojku Pantiću. U objavi