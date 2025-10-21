Mup izvršio nadzor nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice: U preduzeću "Sirmiumbus" otkriveno je 67 prekršaja

Kurir pre 51 minuta
Mup izvršio nadzor nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice: U preduzeću "Sirmiumbus" otkriveno je 67 prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, izvršili su nadzor u preduzeću „Sirmiumbus“ iz Sremske Mitrovice, čiji je autobus 17. oktobra učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu Sremska Mitrovica - Jarak, u kojoj su 3 putnika poginula, dok je 25 putnika zadobilo teže, a 32 lakše telesne povrede.

Prilikom nadzora, otkriveno je 67 prekršaja za koje će biti sačinjeni prekršajni nalozi i za koje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara, a biće podneta i 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu. Ističemo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodne tri godine, pored navedenog, izvršili još 5 nadzora u pomenutom preduzeću i da su tom prilikom otkrivena 84
Sremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPsaobraćajna nesrećaAutobus

