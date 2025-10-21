Za nasilnikom iz Obrenovca bila raspisana poternica, odmah ide u zatvor: Oglasio se MUP posle hapšenja Vuka M. On i ranije ugrožavao ženu!

Kurir pre 1 sat
Za nasilnikom iz Obrenovca bila raspisana poternica, odmah ide u zatvor: Oglasio se MUP posle hapšenja Vuka M. On i ranije…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su Vuka M. (39), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa.

Sumnja se da je on jutros, oko 4.40 časova, došao na adresu dvadesetdevetogodišnje žene, svoje bivše vanbračne supruge, i nožem joj naneo više posekotina u predelu vrata, nakon čega je ona pobegla. Dvadesetdevetogodišnja žena zbrinuta je u Urgentnom centru radi ukazivanja lekarske pomoći. I kako smo ranije pisali, ona se nalazi van životne opasnosti. Takođe, postoje osnovi sumnje da je 29. septembra nasilno ušao u kuću oštećene, pretio joj i iz kuće ukrao snimač za
