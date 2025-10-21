Uhapšen Vranjanac: Osumnjičen za krađu opreme sportskog udruženja

Vranje news pre 13 minuta
Pripadnici vranjske policije uhapsili su D.N. (1983) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, saopšteno je iz policije. "On se sumnjiči da je, u toku noći 12. oktobra ove godine, obio prozor jednog sportskog udruženja u Vranju i iz objekta ukrao električni bicikl, alat i sportsku opremu.

Pronađen je deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasniku. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju odredila mu je pritvor do 30 dana, navodi se u saopštenju.
