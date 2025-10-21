Ovo je istorija nasilja pomahnitalog obrenovčanina: Krio se i od suda i od policije, ranije osuđivan!

Vuk M. (39) koji je izbo bivšu partnerku Kristinu P. (28) u Obrenovcu, kako Kurir saznaje, ima podeblji kriminalni dosije i istoriju nasilja! Podsetimo, on je u utorak ujutru nasilno upao u kuću u kojoj je bila Kristina koja je čuvala dete svoje prijateljice.

Zajedno sa njom bilo je i jednogodišnje dete koje ima iz vanbračne zajednice sa Vukom. Prema saznanjima našeg lista, Vuk je već bio prijavljivan policiji. Pre nepunih mesec dana protiv njega je podneta prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, pretio joj i ukrao snimač za video-nadzor koji je koristila. Međutim, to nisu jedina krivična dela koja su se našla u